الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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بالفيديو: كم بلغ المتوسط السنوي لضحايا الرصاص الطائش؟

منذ 19 دقيقة
رصاص - تعبيرية

رصاص - تعبيرية

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كشف الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، أنّ “المتوسّط السنوي لضحايا الرصاص الطائش في لبنان، من خلال البحث في وسائل الإعلام والبيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من عام 2013 إلى عام 2023، يبلغ 8 ضحايا و15 جريحًا”.

وأشار شمس الدين، عبر فيديو نشر عبر حساب “الدولية للمعلومات” على منصة “إكس”، الى أنه “نتيجة ارتفاع معدّل هذه الحوادث من 7 إلى 8 ضحايا سنويًا، أقرّ في العام 2016 القانون رقم 71، الذي شدّد عقوبة إطلاق النار”.

وفي هذا الإطار، أوضح أنه “بمجرّد إطلاق الرصاص في الهواء تتراوح العقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجن، وغرامة من 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور”، لافتًا إلى أنها “تزيد حسب نوعية الإصابة”.

وأضاف: “أما في حالة الوفاة ترتفع العقوبة لتكون من 10 إلى 15 سنة سجن مع أشغال شاقّة، وغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور”.

لكن شمس الدين أكد أنّ “التساهل في تطبيق القانون أدّى إلى زيادة في ضحايا وجرحى الرصاص الطائش”.

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