بالفيديو.. لحظة اغتيال القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى

وسع جيش العدو الإسرائيلي دائرة القصف، بعد أن خرجت عن نطاق المناطق الحدودية، فيما تستمر عمليات الإغتيال لعدد من قيادي حركة حماس في لبنان.

وفي آخر المستجدات قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل هادي علي مصطفى العضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب لبنان اليوم الأربعاء 13\3\2024.

وأضاف أن مصطفى الذي استهدف في مدينة صور، جنوب لبنان كان عضوا “كبيرا” في حماس، وكان مسؤولا عن هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في مختلف أنحاء العالم.

فيما أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية، بسقوط شهيدَين وجرح آخرين في قصف إسرائيلي على طريق صور – الناقورة جنوبي لبنان.

وأكدت المصادر بأن “فرق الإسعاف تمكّنت من انتشال الجثة من داخل السيارة”.

ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين جيش الاحتلال و”حزب الله”، منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل و”حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا الصدد، يترافق التصعيد الميداني مع تصريحات خطيرة يُطلقها مسؤولون إسرائيليون، آخرها صدر عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لبدء الحرب على لبنان، ما يؤشّر إلى أن ثمّة جو يدفع نحو الحرب في الحكومة الإسرائيلية.