بالفيديو: لليوم الثاني أمن الدولة يحتجز ويليام نون... وهذا ما كشفته والدته

لليوم الثاني على التوالي، طمأنت والدة ويليام نون الأهالي عبر “صوت بيروت إنترناشونال” بأن ويليام بخير بعدما بقيت إلى جانبه كل الليل.

وقالت في حديث خاص مع “صوت بيروت إنترناشونال”: “نحن لسنا قطاعين طرق وويليام يطالب بالعدالة فنحن كنا نعيش بأمان الله وأنا سأظل قوية وإلى جانب ويليام وسأظل هناك للخروج منه إلى المنزل وأنا أقوى بالنواب والمحامين الذين تضامنوا معنا”.

وأضافت: “أكثر ما أزعدني دخول العاصر لتفتيش المنزل وتحديداً إلى غرفة ابني الذي قُتل في المرفأ”.

وتواصل مراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” متابعة الملف.

وفي هذا المجال، أكدت شقيقة أحد الضحايا في تفجير مرفأ بيروت أنهم تحت القانون وسألت ماذا يريدون منا؟

هذا القاضي ليس لديه أم تسأل عليه؟

بدوره، أوضح النائب الياس حنكش في حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن الأمور أخذت أكثر من حجمها وهذا أمر غير مقبول.

كما أكد النائب مارك ضو في حديث أيضاً عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن القاضي “شايف حالو وخلي يبلّط البحر ألف مرة” وهذا القاضي عليه على أي مستوى أخلاقه لديه.

أما النائب غسان حاصباني قال في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” إن “هذا منطق الزعرنة وهذه لن تمرّ بعد اليوم ونحن نؤمن بالجسم القضائي فلا يدعو القضاة الأوادم أن ينحاز القضاء والأهم اليوم تفجير حد البحر ومش تبليط البحر”.