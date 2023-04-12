بالفيديو: ليلة حامية بين النواب.. ضبيه تشهد الحدث

انطلقت مباراة كرة القدة اليوم الأربعاء 13/4/2023 بدعوة من لجنة الشباب والرياضة، التي تهدف الى تذكير اللبنانيين بأن الحروب لا تنتج عنها سوى المآسي والويلات، ولتتحول هذه الذكرى من ذكرى حرب أليمة عانى منها كل اللبنانيين، الى ذكرى سلام وروح رياضية ورسالة وحدة وطنية تظهر من خلال الصورة الجامعة للبنانيين على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

وفي هذا المجال، أعلن النائب الياس حنكش في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن المباراة تجري ما بين عدد من النواب وأبطال حقيقيين لبنانيين وهم شباب الدفاع المدني.

وأشار حنكش إلى أن رمزية هذا اللقاء، على الرغم من أننا نسمع انتقادات الناس، هو أنه حان الوقت للقيام بمصارحة ومصالحة جدية ونتطلّع إلى الأمام.

بدوره، أوضح النائب ألان عون في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن كل لجنة لديها مهمة تقوم بها، واليوم هذه المباراة لديها رمزية بأن كل تنافسنا سيبقى تحت سقف الروح الرياضية.

أما النائب سيمون أبي رميا، فقال عبر “صوت بيروت إنترناشونال” إن “هذه الرسالة هي الروح الرياضية بين السياسيين وخصوصاً جيل الشباب”.