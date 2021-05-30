بالفيديو.. ماذا جرى صباح اليوم في حريصا؟!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه من اشكال في باحة كنيسة سيدة لبنان بين عدد من المواطنين وعناصر الأمن في المكان.

ويبرز الفيديو حصول تدافع بين الشبان، وهو الأمر الذي تطور إلى تضاربٍ بالأيدي.

وأفاد شهود بان المواطنين اصروا على تناول الطعام في المكان، فما كان من العناصر المولجة بمهام حفظ الامن والنظام الا ان طلبوا منهم الخروج من الكنيسة، فحصل تدافع واشكال بين الطرفين.

لاحقاً أصدرت إدارة مزار سيدة لبنان – حريصا بياناً جاء فيه: بعد النجاح الكبير الذي حققه مزار سيدة لبنان في مناسبة ‘الماراتون العالمي المريمي، ورفع إسم لبنان عالياً كأرض للصلاة وشعب يؤمن بالتعددية والعيش المشترك، فوجئنا بانتشار فيديو بعد ظهر اليوم يظهر خلافاً حصل بين أحد المؤمنين وبعض السواح العرب، بسبب عدم عدم احترام قدسية المكان ونظام المزار، مما استدعى تدخل أمن المزار فتطور الاشكال الى تدافع بالأيدي’.

وتابع البيان: ‘قد نُسب في مقدمة الفيديو كلاماً وضع على لسان الأب فادي تابت، رئيس المزار، مهيناٌ بحق الأخزة المسلمين. لذا يهم إدارة المزار أن توضح ما يلي:

‘تستنكر الإدارة جملة وتفصيلاً، العنوان الذي وضع للفيديو المذكور وزجّ إسم الأب الرئيس فيه، تؤكد بأن ما ورد من كلام مسيء ليس من أخلاقياتنا.

وتأسف الإدارة للنوايا السيئة التي عنونت هذا الفيديو بغرض التشهير التشهير وخلق الخلاف بين أبناء الوطن الواحد، الذي تميّز بالعيش المشترك.

كما تؤكد الإدارة أن مزار سيدة لبنان هو مكان صلاة وتأمل أولاً، هذا بالإضافة إلى كونه مركزاً سياحياً ثانياً، وقد دأبت دائماً بتذكير الزوار الكرام، وباللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإتكليزية، لضرورة اللباس المحتشم والالتزام بالصمت وعدم تناول الطعام والتدخين ضمن حرم المزار وذلك لتوفير الاجواء الروحية للمؤمنين، الذين يؤمّون هذا الصرح لعبادة القربان المقدس، المعروض 24 على 24.

وترحّب الإدارة بجميع الأخوة الزوار لأي دين أو مذهب انتموا، وتتمنى على الجميع بمحبة، التقيد بالتعليمات المذكورة أعلاه واحترام قدسية المكان والمصلين فيه.

وختم البيان: إذ يشكر الاباء وسائل الإعلام لبثّها الروح الإيجابية بين رواد التواصل الاجتماعي، يدعون المتتبعين لهذه الوسائل أن يكونوا دعاة سلام لا تفرقة، في خضم هذه الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن، ويطلبون من الرب الإله، بشفاعة سيدة لبنان، أن يحفظ هذا البلد وشعبه في المحبة والاخوة والسلام.