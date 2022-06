أعادت زوجة مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض غنى أبيض نشر الفيديو الذي نشره زوجها أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا.

وعلقت على الفيديو بالقول: “حبيبي يتلقى اللقاح في عيد الحب، دوري أنا غداً الساعة 8:30 صباحاً”.

My Valentine taking his vaccine . My turn tomorrow at 8:30 am @firassabiad https://t.co/hB7AsfMzmt

— Ghina Ghazeeri Abiad,MD (@GGhazeeri) February 14, 2021