بالفيديو..مراسل صوت بيروت “انترناشونال”:الحكومة استقالت وبند تقصير ولاية المجلس النيابي لم يكن على جدول أعمال الجلسة الأخيرة

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أكد مراسل صوت بيروت إبراهيم فتفت استقالة الحكومة وتوجه رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب إلى بعبدا لقبول الاستقالة من جانب الرئيس عون، وسيظهر الرئيس حسان دياب في كلمة مباشرة للبنانيين الساعة السابعة والنصف، ليلعن استقالة الحكومة بشكل رسمي.

وحصل صوت بيروت “انترناشونال” على بيان استقالة وزيرة الدفاع زينة ععكر وجاء فيه:

“إن وقوع هذه الكارثة يقتضي إستقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والإستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟

لقد عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاماً جارحاً وإشاعات، مرددين “لأجلك يا لبنان هذا قليل”. ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف لأن الاخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعاّلة بأسرع وقت.

لقد قررت الإستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر.

بعد إستقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسمياً وشخصياً لتخفيف الوجع، لأنّ هذا بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك.

إن الاستقالة لقناعات مبدئية تُحترم، أما الاستقالة خوفاً أو إستعطاء لشارع بل شوارع وقوى بحثاً عن مستقبل “الأنا” فهي لا تعكس مسؤولية بالنسبة لي .

ولقد أجلت الإستقالة لأنه علينا تحمل المسؤولية مجتمعين، وكما جئنا سوية نخرج سوية، وليتم إحالة قضية الإنفجار في مرفأ بيروت الى المجلس العدلي، ولإصدار مرسوم يعتبر جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب الإنفجار شهداء الجيش اللبناني، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من الاستفاد ة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق القانون (قانون حقوق المعوقين) رقم ٢٢٠ / ٢٠٠٠.

وأسمحوا لي أن أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لأهالي الشهداء والجرحى والمفقودين من الجيش اللبناني والقوى العسكرية وجميع المواطنين. الكلمات لا تعبّ

وأفاد مراسلنا بأن بند تقصير ولاية المجلس النيابي لم يكن على جدول أعمال الجلسة الوزارية الأخيرة، وقد يشير هذا الأمر إلى أزمة مبدأية بالنسبة للحكومة التي تعتبر الآن حكومة تصريف أعمال، وأكد الوزراء لدى انتهاء الجلسة الوزارية أنهم سيستمرون في أداء مهامهم حتى آخر يوم لهم في تصريف أعمال هذه الحكومة.

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