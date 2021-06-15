بالفيديو – مسلسل الذل في لبنان تابع.. إشكال وتضارب بخراطيم البنزين في إحدى المحطات

يستمر مسلسل الذل في لبنان وتستمر معاناة المواطنين في الصيدليات والسوبرماركات وأخيراً أمام محطات المحروقات لتعبئة القليل من البنزين. يترافق ذلك مع تحليق الدولار الذي وصل اليوم إلى 15500 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق السوداء.

كل هذه الأزمات بالإضافة إلى الضائقة المعيشية الخانقة، تزيد الاحتقان والتشنجات الاجتماعية. بدأت المشاكل المتنقلة بين المواطنين في السوبرماركات، عندما كانت البضائع المدعومة موجودة وتوزّع “بالقطارة”، أمّا الآن وبعد شحّ المواد الغذائية المدعومة، انتقلت المشاكل إلى محطات الوقود، التي جاءت إشارات أمس إلى أن أزمتها ستُحَلّ جزئياً، إلا أنّ طوابير السيارات لاتزال طويلة، والغضب سيّد الموقف.

وآخر فصول أزمة المحروقات في لبنان، ما حصل في محطة محروقات في الدورة،حيث وقع إشكال بين عدد من المواطنين على خلفية تعبئة البنزين، وقد عمدوا إلى التضارب بخراطيم البنزين، في مشهد يؤجّج التوتر في هذا الظرف الاجتماعي الصعب، وينذر بالأسوأ اذا ما تفاقمت الأزمة أكثر في الأيام المقبلة.

🛑يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق إشكال حصل على احدى محطات البنزين في منطقة الدورة. pic.twitter.com/aUtnpZfsU5 — rasdnewsonline (@rasdnewsonline) June 15, 2021