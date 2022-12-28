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بالفيديو: مسلسل الطوبير إلى الواجهة مجدداً... وجولة لـ"صوت بيروت إنترناشونال" على المحطات

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2022 4:56 مساءً
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عاد مسلسل طوابير المحروقات إلى الواجهة مجدداً بعد قرار إقفال المحطات إثر الانخفاض الهائل للأسعار.

وسجّلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الأربعاء 28\12\2022 انخفاضاً هائلاً تخطّى الـ100 ألف ليرة لبنانية، فبدأت محطّات عدة في إقفال أبوابها أمام المواطنين.

في حين حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد.

في هذا المجال، كان لـ”صوت بيروت إنترناشونال” جولة على عدة محطات في عدد من المناطق اللبنانية.

في الموازاة، أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أصدر قراره بناءً على بيان مصرف لبنان وهناك آلية يجب أن تطبق ونحن نقوم بالاتصالات لمعالجة الموضوع وأصحاب المحطات هم ضحية طبعاً.

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