بالفيديو: مسنة تبلغ 90 عاماً تطالب بوديعتها في بنك عودة!

نشرت جمعية صرخة المودعين على حسابها عبر “توتير” اليوم الثلاثاء 29/11/2022 فيديو يظهر المودعة المسنة المعتصمة داخل بنك عودة فرع سليم سلام إدرو خضر.

وتطلب جمعية صرخة المودعين, المساندة والمساعدة من جميع المودعين للمودعة إدرو خضر.

وإنَّ المودعة المسنة البالغة من العمر 90 عامًا تطالب بوديعتها التي تبلغ 20 ألف دولار أميركي.

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

خاص جمعية صرخة المودعين المودعة المعتصمة داخل بنك عوده فرع سليم سلام إدرو خضر 90 تطلب المساندة والمساعدة من جميع المودعين علماً أن وديعته 20000 دولار #جمعية_صرخة_المودعين #بنك_عوده #سليم_سلام pic.twitter.com/vRU27ZJn0v — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) November 29, 2022