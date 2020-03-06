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بالفيديو: مشاهد مضحكة مبكية من غرق الطرقات.. والدولة تناشد

مازالت المشاهد المبكية المضحكة في ظلّ الطقس الماطر تتوارد شيئاً فشيئاً من مناطق مختلفة من لبنان، ويتناقلها الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي آسفين… برك للمياه ومستنقعات وسيول وزحمة سير وما يستجر كل ذلك من ويلات ومآسي للبنانيين.

لكن أنّ يفيض أوتوستراد أو طريق سريع بالمياه فهذا أمر مازلنا نستغربه بعض الشيء في لبنان، على الرغم من أنّ ذلك قد يكون للبعض “مشهداً نقليداً” مع كل زخة مطر. الفيديو المرفق من جونيه.

 

فمن جديد وفي ظلّ الطقس الماطر الذي يشهده لبنان اليوم، تشكلت برك المياه على الأوتوستراد والطريق البحرية عند جسر البالما وعلى طريق البحصاص عند جسر القلعة، ما أسفر عن ارتباك في حركة المرور.

وفي ساحة النجمة في مدينة طرابلس، المشهد أيضاً مضحك مبك في آن، والفيديو المرفق غني عن الوصف كذلك.

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وكان محافظ الشمال رمزي نهرا قد دعا رؤساء بلديات مدن الفيحاء: طرابلس والميناء والبداوي والقلمون ورؤساء البلديات الممتدة من بلدة انفه مرورا بشكا، وصولا الى البترون الى ارسال الورش الفنية التابعة لها والعمل سريعا على فتح كل الطرقات التي أصبحت كالبرك والبحيرات، نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت على الساحل الشمالي ظهر اليوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاشغال ولجنة ادارة الكوارث والازمات وكل الوزارت المعنية، كما طلب إليهم مساعدة المواطنين الذين احتجزوا داخل سياراتهم جراء كميات الامطار التي ملأت الطرقات.

ومن جانبه ناشد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، وزارة الاشغال والبلديات والدفاع المدني مساعدة المواطنين العالقين وفتح الطريق من الخط البحري والاتوستراد من منطقة المدفون حتى القلمون.

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