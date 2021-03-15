بالفيديو – مشتبه به بعمليات سرقة من داخل محلّات ألبسة نسائية في طرابلس

بناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيديو يُظهر مشتبهًا به، أقدم بتواريخٍ مختلفة، على سرقة مبالغ مالية، بطريقة احتيالية، من داخل عدد من محلّات الألبسة النسائية في محلّة الميناء – طرابلس، وذلك عن طريق إيهام البائعة أنّ مالك المحل أرسله لأخذ مبلغ من المال، ويقنعها بذلك بعد أن يُجري أمامها اتصالاً وهمياً مع المالك، عبر الهاتف الخلوي، فتقوم بإعطائه المبلغ المطلوب، ثم يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

وحذرت المديرية العامة المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الأعمال الاحتيالية. وطلبت من الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الميناء في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 616985/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقاً للقانون.

فيديو يُظهِر مشتبهاً به بعمليات سرقة بطريقة احتيالية من داخل محلّات ألبسة نسائية في الميناء – طرابلس. هل تعرفون شيئًا عنه؟#قوى_الأمن https://t.co/uQJumfsTcS pic.twitter.com/NFKEDW9mWj — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 15, 2021