بالفيديو.. مصادر إسرائيلية: حزب الله أنشأ موقعا لإنتاج الصواريخ الدقيقة في البقاع

كشفت مصادر إسرائيلية، أن “حزب الله” أقام موقعا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة، قرب بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني، وذلك في إطار مشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة.

وذكرت المصادر، أن “هذه المنشأة أقيمت، في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية، بإشراف إيران وحزب الله، حيث تم مؤخرا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة”.

وفي إطار هذه الأعمال يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، ويتم نقل المعدات الخاصة والحساسة إلى الموقع حسب المصادر ذاتها.

وتضيف المصادر أنه توجد في هذا الموقع عدة مجمعات معدة لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق لنحو عشرة أمتار. ومن أجل إنتاج الصواريخ، تقوم إيران بتزويد الموقع بالمعدات الخاصة اللازمة، وتقديم الإرشادات للعاملين في الإنتاج، وهي ترافق العمليات في الموقع بشكل دائم.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن “لهذا الموقع أهمية عليا لمشروع الصواريخ الدقيقة بالنسبة لحزب الله، ولذلك يقوم نشطاء من الحزب في الأيام الأخيرة، بإخلاء معدات خاصة وغالية الثمن، خوفا من استهداف المكان، وقد قاموا بنقل المعدات إلى ممتلكات مدنية في لبنان، ومنها في العاصمة بيروت”.

وتتابع المصادر أن الموقع مقسم إلى مجمعات وهي:

1. مجمع إنتاج المحركات الصاروخية.

2. مجمع مراقبة الجودة.

3. مجمع إنتاج المتفجرات للرؤوس الحربية.

4. مجمع لوجستي.

#عاجل لهذا الموقع أهميّة عُليا لمشروع الصواريخ الدقيقة بالنسبة لحزب الله، ولذلك يقوم نشطاء من #حزب_الله في الأيام الأخيرة، بإخلاء معدات خاصّة وغالية الثمن منه، خوفًا من استهداف المكان، وقد قاموا بنقل المعدات إلى ممتلكات مدنية في لبنان، ومنها في العاصمة بيروت. pic.twitter.com/EecQxtu30C — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 3, 2019

المصدر:RT