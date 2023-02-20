بالفيديو: مصرف لبنان وجهة المحتجين الغاضبين في طرابلس

نفذ عمال وموظفو بلديتي طرابلس والميناء، اعتصاما على الطريق أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس، وعمدوا الى اقفال الابواب الرئيسية، ومنع الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، واحراق الاطارات المطاطية، ورددوا هتافات تطالب باعطاء رواتبهم وفق منصة صيرفة اسوة بموظفي القطاع العام.

وحضرت عدسة “صوت بيروت إنترناشونال” إلى المكان لتغطية الحدث.

وكانت كلمة لرئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد اكد فيها انه سيقف الى جانب العمال حتى تحقيق مطالبهم المحقة.

وقال: “يجب انصاف هذه الشريحة من الموظفين، واعطائهم رواتبهم على منصة صيرفة، لان موظفي البلديات يعتبرون من القطاع العام وليسوا من القطاع الخاص، ونرفض اسلوب الاستثناء بين موظف وآخر، ونتمنى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يعمل في اسرع وقت على حل هذه القضية”.

بدورهم، اكد المحتجون “الاستمرار في التحرك حتى تحقيق المطالب” ، لافتين الى أن “الواقع الذي يعيشه العمال اصبح لا يطاق وظالم”، ودعوا الى “تحقيق العدالة بين سائر الموظفين”.