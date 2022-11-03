بالفيديو.. معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"

تحولت حلقة صارت الوقت التي يقدمها الإعلامي مارسيل غانم على قناة الـ MTV، إلى حلبة صراع بالأيدي، على خلفية التوتر والاحتقان الذي ساد بين جمهور الحلقة.

وفي التفاصيل، فقد شهدت الحلقة على توتراً كبيراً بين جمهور “التيار الوطني الحر” من جهة ومعارضين له من جهة اخرى، ما اضطر غانم الى ايقاف الحلقة مؤقتا، إثر تطور التلاسن إلى تضارب بالأيدي.

وبدأ الاشكال اثناء كلمة النائب وضاح الصادق عن شهداء “13 تشرين”.

وبقي التوتر قائماً، حيث تطور العراك الى خارج مبنى الـmtv في النقاش، حيث تجمهر مناصرو التيار الوطني الحر، ما استدعى مارسيل غانم الى مناشدة رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل للتدخل لضبط الوضع حقنا للدماء. وتدخل الجيش الى فض الاشكال.

أمّا ضيوف الحلقة فكانوا النائب السابق علي درويش، والنائب وضاح الصادق، والنائب شربل مارون، والصحافي محمد النمر.

ولاحقاً أصدرت إدارة برنامج صار الوقت، بياناً قالت فيه: “ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض ان يكون مضبوطاً. نعتذر عن ما حصل على الهواء وكل شيء سيوضع بعهدة القوى الامنية.”