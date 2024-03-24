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بالفيديو.. ممرضات روعن مسنين بمستشفى في بيروت

منذ 32 دقيقة
مستشفى - تعبيرية

مستشفى

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انتشر خلال الساعات الماضية فيديو مثير للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر عدداً من الممرضات في دار رعاية يروعن المسنين.

وفي التفاصيل انتشر فيديو كالسهم على مواقع التواصل أمس السبت 23\3\2024، يظهر ممرضات في مستشفى المقاصد الإسلامية يقمن بترويع المسنين بشتى الطرق، سواء عبر أصوات غريبة أو مكالمات مريبة وغيرها.

ما أثار موجة غضب بين عدد كبير من اللبنانيين، الذين تساءلوا أهذا ما يمليه عليهن واجبهن الإنساني في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم.

بينما اعتبر آخرون أن من يلقبن بملائكة الرحمة، يبدو أن جنس الرأفة غاب عن قلوبهن.

وسط هذا الجدل الواسع والاستياء العارم، أوضحت مؤسسة المقاصد الخيرية أن الحادث قديم، مقدمة اعتذارها لكل من تعرض للسوء جراءه.

كما كشفت في بيان أصدرته عصر أمس السبت 23\3\2024 أن كافة الإجراءات اتخذت بحق الممرضات اللواتي خالفن أبسط معايير تلك المهنة السامية، مضيفة أنه تم صرفهن من العمل.

ووعدت المؤسسة الشهيرة في بيروت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط كوادرها في فريق التمريض ومحاسبة أي مخالف.

إلى ذلك، تعهدت بحماية مرضاها والإبقاء عليهم معززين مكرمين، وفق تعبيرها.

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