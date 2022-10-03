بالفيديو: مودع يقتحم بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل

أفادت معلومات صحفية بأنه تمكّن أحد المودعين من استعادة وديعته بعد اقتحامه لـ”بلوم بنك” فرع حارة حريك.

وتم التداول بفيديو حيث عمد أحد المودعين إلى الدخول إلى المكاتب الخاصة للمصرف.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع، تزايدت شيئاً فشيئاً حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.

وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

من اقتحام مصرف بلوم بنك فرع حارة حريك حيث استعاد أحد المودعين وديعته بعدما دخل إلى المكاتب الخاصة pic.twitter.com/HOtXcXo4Cy — سما برس (@SamapressO) October 3, 2022