بالفيديو: موظفو ألفا وتاتش يمتنعون عن مزاولة عملهم

امتنع موظفو ألفا وتاتش صباح اليوم الإثنين 5/12/2022 عن مزاولة عملهم بعد فشل المفاوضات.

وكان أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان “التوقف عن العمل في شركتي ألفا وتاتش ابتداء من يوم غد الإثنين وحتى نيل الحقوق”، مؤكدا أن “من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده”.

ولفت، في رسالة وجهتها النقابة الى الموظفين، إلى أنّه “يا من كنتم دائما حرصاء على قطاع الاتصالات كحرصكم على انفسكم. يا فخرا وعزا لكل من عرفكم ونوه بكفاءاتكم وقدراتكم العلمية. كم كان بودنا ان نزف اليكم خبر نيلكم ما حرمتم من حقوق، لكن يا للأسف أتى فحص الانتماء والاستنسابية سلبيا بالنسبة الى العديد منكم”.

وذكرت النقابة، “أننا لم نكن يوما هواة تعطيل، لكن عند النكث بالوعود وعند عدم التزام المسؤولين تعهداتهم بإعطائكم ما هو حق لكم بلا زيادة او نقصان، ولأننا لم نكن يوما من الطامعين كما غيرنا والاثباتات معلومة وكل ما نطلبه هو حقنا، وبعد اعطاء مهل كدليل على حسن النية، فقوبلنا بالتحدي والتهديد والوعيد، وبعد الوصول الى النتائج السلبية وعدم رغبة أصحاب الشأن بإعطائكم حقوقكم المنصوص عليها بشكل واضح في عقد العمل الجماعي، نعلن التوقف عن العمل في شركتي الفا وتاتش ابتداء من يوم غد الإثنين ولحين نيل الحقوق”.

وأكّدت أنّ “من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده. انتم اصحاب حق ولن يموت حق وراءه مطالب”.