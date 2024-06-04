بالفيديو.. ميشال ضاهر: شركات نفط تخلط الماء مع الفيول

كتب النائب ميشال ضاهر على منصة “أكس”: “هل وصل الغش بشركات النفط إلى حد خلط الماء مع الفيول والذي قد يسبب انفجاراً نتيجة تبخر الماء وتحوله إلى بخار في الشوديرات عدا عن توقّف الانتاج في المصانع؟ تواصلت اليوم مع وزير الطاقة الذي وعدني بفتح تحقيق واسع ومعاقبة المسؤولين خصوصاً ان وزارة الطاقة تقوم بفحص البواخر عند الاستيراد”.

هل وصل الغش بشركات النفط إلى حد خلط الماء مع الفيول والذي قد يسبب انفجار نتيجة تبخر الماء وتحوله إلى بخار في الشوديرات عدا عن توقّف الانتاج في المصانع. تواصلت اليوم مع وزير الطاقة الذي وعدني بفتح تحقيق واسع ومعاقبة المسؤولين خاصة ان وزارة الطاقة تقوم بفحص البواخر عند الاستيراد pic.twitter.com/i3Q5RNz4dO — Michel Daher (@mgdaher) June 4, 2024