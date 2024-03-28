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بالفيديو.. ميقاتي يتعرض لموقف محرج وقبلة خاطئة

منذ 54 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في السرايا

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في السرايا

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تعرّض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لموقف محرج، حيث استقبل إحدى السّيّدات في الوفد الإيطالي الذي ترأَسه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مُعتقداً أنّها الأخيرة.

هذا وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني، محادثات في السرايا، في مستهل زيارة لميلوني لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة في عداد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

ويشارك في المحادثات عن الجانب الإيطالي نائب وزير الدولة الإيطالي جيوفاني باتيستا فازولازي، وسفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردياري.

وعن الجانب اللبناني حضر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة السابعة مساء، حيث كان في استقبالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قاعة كبار الزوار، قبل ان ينتقلا الى السرايا، حيث اقيمت لرئيسة وزراء ايطاليا مراسم الاستقبال الرسمية، قبل ان ينتقلا الى مكتب رئيس الحكومة حيث عقد المحادثات الرسمية.

 

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