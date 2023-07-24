بالفيديو: نتائج الثانوي يوم الإثنين كحد أقصى

أكد الكاتب والصحافي وليد حسين أن تصحيح الامتحانات انتهى ولا يزال هناك بعض المواد التي لم ينتهي تصحيحها بعد ولكن النبطية انتهى التصحيح فيها وبعلبك الهرمل نتائج الاقتصاد وعلوم الحياة انتهى التصحيح منها ومسابقات الرياضيات أيضاً.

وقال حسين في حديث خاص عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “ما حصل في ملف التصحيح أن المسابقات يتم توزيعها عبر المراكز كوتا معينة وتقرر هذا العام فرع الإنسانيات والعلوم العامة تصحّح في بيروت”.

وأضاف: “أقل من 50 من الأساتذة قبلوا بالتصحيح وفقط امتحانات الرئاسيات كانت صعبة ولكن وفق معلوماتي النتائج كان من المفترض ان تصدر الجمعة ولكن إلى أقصى حد ستتأخر السبت والتصحيح انتهى ولا داعي أن تتأخر النتائج”.