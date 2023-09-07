بالفيديو - نزوح عدد من أهالي عين الحلوة والجوار باتجاه مسجد الموصلي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه سُجل نزوح عدد كبير من أهالي مخيم عين الحلوة والجوار في اتجاه مسجد الموصلي بعد توتر الوضع الأمني بين حركة فتح والاسلاميين.

واندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة مساء اليوم الخميس بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، على محور التعمير البركسات، تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة كما ويتم اطلاق القذائف التي تتردد أصداؤها في مدينة صيدا.

اشتداد حدة المعارك بعد سقوط عدد من الاصابات في صفوف حركة فتح

نزوح كثيف بإتجاه المصلي الان#عين_الحلوة pic.twitter.com/NVCSFteU9q — Nanou (@nanouhnm) September 7, 2023