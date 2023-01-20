بالفيديو.. "نواب التغيير" في المجلس وتغييب للإعلام!

لا يزال اعتصام “نواب التغيير” داخل قاعة البرلمان مستمرًا منذ يوم أمس. فبعد أن بات النائبان محلم خلف ونجاة صليبا ليلتهما في المجلس، انضم اليوم صباحًا عدد من النواب إلى الخطوة التي تهدف إلى تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد للتعطيل الحاصل.

في هذا الإطار أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أن اعتصام النواب داخل قاعة العيئة العامة سيستمر حتى الدعوة إلى جلسات متتالية لمجلس النواب، ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية.

كما أشارت يعقوبيان في الفيديو الذي سجلته من القاعة، إلى أن إطالة أمد الفراغ الرئاسي غير مسموح، خصوصًا أن كل الملفات الإصلاحية مرتبطة بانتخاب رئيس أولًا.

فيما لفتت إلى سابقة لم تحصل من قبل، وهي منع دخول الإعلام إلى المجلس النيابي.