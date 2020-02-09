أخبار لبنان بالفيديو: هبوط بطولي لطيار في الميدل إيست بمطار هيثرو في لندن في فبراير 9, 2020 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك نشرت شركة طيران الشرق الأوسط فيديو عبر “فيسبوك” لطائرة تابعة لها وهي تهبط في مطار هيثرو في لندن. المزيد من الأخبار بالصور: جدار السلطة يتمدد إلى شوارع بيروت فبراير 9, 2020 بالأسماء والصور: هؤلاء هم شهداء الجيش في كمين الهرمل فبراير 9, 2020 وأثبت قائد الطائرة الكابتن جورج ديب مهارة فائقة في ضبط حركة الهبوط عندما ضربت الطائرة رياح عاتية اثناء هبوطها. طائرةمطار هيثروميدل إيست مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK