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بالفيديو: هبوط بطولي لطيار في الميدل إيست بمطار هيثرو في لندن

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نشرت شركة طيران الشرق الأوسط فيديو عبر “فيسبوك” لطائرة تابعة لها وهي تهبط في مطار هيثرو في لندن.

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وأثبت قائد الطائرة الكابتن جورج ديب مهارة فائقة في ضبط حركة الهبوط عندما ضربت الطائرة رياح عاتية اثناء هبوطها.

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