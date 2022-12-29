بالفيديو: هذا ما كشفه البراكس عبر صوت بيروت إنترناشونال عن "بلبلة" المحروقات

بعدما أعلن رئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أنه بعد الاتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض سيتم العودة لاحتساب تسعيرة المحروقات بحسب السوق السوداء، عادت بعض المحطات لتفتح أبوابها اليوم على الرغم من إبقاء البعض الآخر على قرار الإقفال.

وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن البلبلة التي حصلت أمس نتيجة تعميم مصرف لبنان، وجدول أسعار المحروقات احتُسب على سعر الـ38 ألف ليرة والمصارف لم تعطينا الدولارات لذلك أخذنا الدولار من الصرافين على سعر الـ45 ألفاً وهذا ما أحدث البلبلة.

وقامت “صوت بيروت إنترناشونال” بجولة على بعض المحطات في بيروت التي فتحت أبوابها وتشهد زحمة كبيرة.

وأفادت معلومات بأنه سيصدر بعد قليل جدول أسعار المحروقات على سعر الصرف في السوق السوداء وستفتح جميع محطات المحروقات.