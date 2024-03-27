بالفيديو.. هكذا ردّ "الحزب" على مجزرة الهبارية

أعلن حزب الله استهداف كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، وذلك ردًّا “على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية”، وفق ما جاء في بيان له. وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن سقوط قتيل.

وتُشاهدون في الفيديو المرفق، لحظة قصف كريات شمونة.

لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه بعد قصف حزب الله العنيف صباح اليوم pic.twitter.com/ZwFKXN1gmq — Emad Ali (@h49931980) March 27, 2024

هذا وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأسماء شهداء الغارة المعادية على مركز جمعية الاسعاف اللبناني- جهاز الطوارئ في الهبارية، وهم: براء أبو قيس، محمد رغيد حمود، عبد الله شريف عطوي، التوأمان حسين وأحمد قاسم الشعار، عبد الرحمن عطوي وفاروق جمال عطوي.

هذا وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية في وقت مبكر من الأربعاء (27-3-2024) على مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني على الفور إلى مكان المجزرة المروعة.

فيما أدان “حزب الله” “العدوان الآثم والجريمة النكراء”، التي ارتكبها الجيش الإسرائيليّ بحق المرضى والطاقم الطبيّ، في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية، في بلدة الهبارية، في الجنوب.

وقد أدّى إلى استشهاد عددٍ من ‏المدنيين اللبنانيين.

وقال الحزب، في بيان: “نتقدّم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة”.

وأكّد أنّ هذا ‏العدوان لن يمر من دون ردٍ وعقاب.

وكان قد استهدف الجيش الإسرائيليّ، مساء الثلاثاء 26\3\2024، المبنى الذي يستخدمة جهاز الطوارئ والإغاثة كنقطة إسعافية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.