بالفيديو: هكذا ردّ مولوي على موضوع الطائرة الإيرانية العسكرية في المطار

زار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مطار رفيق الحريري الدولي.

وأكد مولوي في مؤتمر صحفي أن هذه الزيارة للمطار الذي يُعد وجه لبنان وآخر مكان يتركه المسافر وأول مكان يأتي إليه المسافر ولديه أهمية كبيرة لأنه درة في الشرق الأوسط.

وقال: “جهاز أمن المطار مهم ونعوّل عليه جداً لحماية المطار والمسافرين وسلامة الطيران والتفتيشات التي تحصل في جهاز أمن المطار أساس لسمعة المطار وسمعة لبنان”.

وأضاف: “باسم كل اللبنانيين والمطار نشكر العميد نبيل عبدالله الذي سيغادرنا قريباً وخلال أكثر من سنة أعطى من قلبه لهذا الجهاز وتم ضبط العديد من عمليات التهريب على دوره”.

ورحّب مولوي بالعميد فادي كفوري الذي سيستلم قيادة جهاز أمن المطار وتاريخه مشرف بالمؤسسة العسكرية.

وأكد أنه سيتم وضع حد لكل المواضيع الأمنية التي حصلت في الأيام الأخيرة مثل الرصاص الطائش الذي أصاب طائرة لأن هذا الموضوع غير مقبول.

وشدد على أن وزارة الداخلية جاهزة لخدمة لبنان واللبنانيين ونعد اللبنانيين أن جهاز امن المطار سيكون اكثر تفعيلاً وأماناً للبنان واللبنانيين.

أما في ما خص موضوع الطائرة الإيرانية العسكرية في المطار، أكد أن جهاز أمن المطار واعٍ لكل ما يدخل ويخرج من وإلى لبنان، وإذا أوضح الموضوع مدير عام الطيران المدني فهو إذاً يملك كل التفاصيل ويقوم بكل مسؤولياته.