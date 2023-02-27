الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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بالفيديو: هل سيتم التطرق لملف التمديد للواء ابراهيم في جلسة مجلس الوزراء؟

منذ 12 دقيقة
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كشفت معلومات “صوت بيروت إنترناشونال” عن أنه لن يتم التطرق لملف تمديد اللواء عباس ابراهيم والأمور تصب في أماكن أخرى سيتم البحث فيها.

وتعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي بحضور الوزراء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا يشارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.

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