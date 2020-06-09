بالفيديو والصورة – الثوار يقطعون عدد من الطرقات في مناطق لبنانية… “إلى الشارع الآن”

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أقدم عدد من الثوار إلى قطع الطريق الدولية عند مفترق بلدة شانيه بالإطارات المشتعلة، وذلك استنكارا لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان واللبنانيين وقد جرى اقفال الطريق بالاتجاهين.

تجمع عدد من الثوار وسط ساحة تقاطع ايليا احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع وسط هتافات مطالبة بالنزول الى الشارع وتصعيد التحرك للضغط من اجل تغيير الواقع وذلك وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان.

وكان المحتجون قد انطلقوا بمسيرة جابت شوارع المدينة وصولا الى إيليا.

ودعا الثوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة اللبنانيين للنزول “إلى الشارع الآن” لإسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية.

ويعمد الثوار في عدد من المناطق اللبنانية إلى قطع الطرقات.

وبعد ثلاثة أشهر على انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، شهد وسط العاصمة بيروت ليل السبت، المشهد الأعنف بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب.

ووقع عدد من الإشكالات بين الثوار وعدد من المندسين الذين حاولوا إشعال الفتن الطائفية والمذهبية لإشعال الشارع. ولكن ما لبثت أن هدأت الأجواء إثر وعي الثوار الكبير على خطورة الأمر وتدخل الجيش والقوى الأمنية على الفور.

وانطلقت ثورة 17 تشرين إثر الأوضاع المعيشية المتردية والوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي التي وصل إليها البلد.

وعادت الإحتجاجات “العارمة” في لبنان الى الحياة مجددًا، وغصت شوارعه مساء اليوم السبت بالمتظاهرين الذين هتفوا بمطالب ثورة “17 تشرين” نفسها، وفي مقدمتها حكومة اختصاصيين مستقلين تنتشل البلد من أوضاعه الاقتصادية الخانقة.

رياض الصلح قبل قليل pic.twitter.com/jr1iSQv64R — Salman Andary (@salmanonline) June 9, 2020

بيروت قبل دقائق .. الشعب يريد اسقاط النظام .. عاد الناس الى الشارع بشكل عفوي بعدما وصل الدولار الواحد في السوق السوداء الى اكثر من 4500 ليرة جلسة عشية تعيينات ومحاصصات في الحكومة #الى_الشارع https://t.co/KI7Fzglmsf — Salman Andary (@salmanonline) June 9, 2020

امام مصرف لبنان – بيروت قبل ربع ساعة #الى_الشارع pic.twitter.com/IFfOoqj7rp — Salman Andary (@salmanonline) June 9, 2020

#إلى_الشارع الآن! لإسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية. إلى ساحة رياض الصلح وساحات المناطق الآن!#القوة_للناس#كلن_يعني_كلن pic.twitter.com/gGeFCOLUZR — لِحقّي (@Li_Haqqi) June 9, 2020