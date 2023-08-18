بالفيديو والصورة ـ حريق في مستودع عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” باندلاع حريق كبير في مستودع خلف معرض ماضي على طريق الحسبة- صيدا، عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، بعد اشتباكات عنيقة قبل أسبوعين، فقد حذرت منظمة الأونروا الأممية من احتلال مسلحين لمنشآتها.

وأعلنت مديرة شؤون “الأونروا” بلبنان، دوروثي كلاوس، في بيان اليوم الخميس أن “الأونروا تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب البلاد”.

كما نبهت إلى أن منشآت الأونروا تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم.

وأشارت إلى أن “المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ 3,200 طفل من لاجئي فلسطين”.

كما شددت على أن تلك التصرفات من قبل المسلحين تعتبر “انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفيها ولاجئي فلسطين”.

كذلك أكدت أن “تلك المدارس يجب أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة”.

ودعت الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين.

إندلاع حريق في معمل البلاستيك بمخيم

عين الحلوة في صيدا#ميدان_برس pic.twitter.com/cfS2BnuG7f — midanpress (@midan_press) August 18, 2023