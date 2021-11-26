بالفيديو والصورة: مواطنون يقتحمون “وزارة الشؤون”

اقتحمت صباح اليوم الجمعة مجموعة من الناشطين مبنى وزارة ‏الشؤون الاجتماعية في بيروت مطالبين بلقاء الوزير هكتور حجار.‏

وكشفت معلومات صحفية عن أن الوزير حجار موجود في الوزارة ‏والمحتجون يطالبونه بالخروج والتحدث اليه من أجل انشاء غرفة ‏طوارئ بعدما وصلت البلاد الى حد لا يمكن تحمله بسبب الانهيار ‏الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار.‏

وأزال المعتصمون في وزارة الشؤون الإجتماعية صورة رئيس الجمهورية ميشال عون من قاعة الاجتماعات ووضعوا مكانها لافتة تحمل شعار ثورة 17 تشرين.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق منذ عامين، أرخى ‏بتداعياته على حياة السكان وعلى القطاعات والمرافق الخاصة ‏والعامة، التي باتت بغالبيتها غير قادرة على توفير الخدمات الرئيسية، ‏خصوصا مع انهيار العملة المحلية التي خسرت أكثر من تسعين في ‏المئة من قيمتها. ‏

ويعاني لبنان منذ العام 2015 من أزمة نفايات لم تجد الحكومات ‏المتعاقبة حلا مستداما لها. وفاقم انفجار مرفأ بيروت المروع صيف ‏‏2020 الأزمة مع تدميره معملي فرز رئيسيين.‏