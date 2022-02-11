الجمعة 10 رجب 1443 ﻫ - 11 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو والصور: انفجار صهريج مازوت على اتوستراد زوق مكايل

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 12:45 مساءً
انفجار ذوق

انفجار ذوق

A A A
طباعة المقال

سُمع دوي انفجار في زوق مصبح تبيّن أنّه ناتج عن انفجار شاحنة صغيرة على المسلك الشرقي لأوتوستراد الكسليك واشتعال النيران.

وأدّى هذا الحادث الى توقّف السير بشكلٍ كلّي على مسلكَي الأوتوستراد، خصوصاً من بيروت باتجاه جونية.

وبعدها سيطر الدفاع المدني على الحريق، كذلك أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بانه لا ضحايا في حادثة انفجار الشاحنة، مؤكدا بان الشاحنة لم تكن محملة بالبنزين او المازوت، انما محملة بالغاز.

وشعر سكان سواحل قضاء كسروان باهتزاز في المباني نتيجة انفجار الشاحنة.

(17) D® Phil on Twitter: “منذ قليل : سماع دوي انفجار في الذوق تبين وفق المعلومات الأولية انه بسبب احتراق شاحنة على الاوتوستراد https://t.co/4SIQCWjcT3” / Twitter

انفجار ذوق

(17) D® Phil on Twitter: “منذ قليل : سماع دوي انفجار في الذوق تبين وفق المعلومات الأولية انه بسبب احتراق شاحنة على الاوتوستراد https://t.co/4SIQCWjcT3” / Twitter

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    قضاة لبنان: اعتكاف تحذيريّ شامل لأسبوع
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: تبقى ورشة النهوض بالمرفأ أولوية وطنية واقتصادية لإعطاء الأمل للناس
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: شهران والموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق يبصر النور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كلب ريان
    قصة وفاء نادرة.. كلب ريان يحضر الجنازة ويرابط عند قبره
    لوك مونتانييه
    وفاة مكتشف الإيدز.. توقّعَ وفاة جميع من تلقوا لقاح كورونا
    الباراسيتامول
    احذروا الخطر المميت لدواء “باراسيتامول”