بالفيديو والصور: انفجار صهريج مازوت على اتوستراد زوق مكايل

سُمع دوي انفجار في زوق مصبح تبيّن أنّه ناتج عن انفجار شاحنة صغيرة على المسلك الشرقي لأوتوستراد الكسليك واشتعال النيران.

وأدّى هذا الحادث الى توقّف السير بشكلٍ كلّي على مسلكَي الأوتوستراد، خصوصاً من بيروت باتجاه جونية.

وبعدها سيطر الدفاع المدني على الحريق، كذلك أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بانه لا ضحايا في حادثة انفجار الشاحنة، مؤكدا بان الشاحنة لم تكن محملة بالبنزين او المازوت، انما محملة بالغاز.

وشعر سكان سواحل قضاء كسروان باهتزاز في المباني نتيجة انفجار الشاحنة.

(17) D® Phil on Twitter: “منذ قليل : سماع دوي انفجار في الذوق تبين وفق المعلومات الأولية انه بسبب احتراق شاحنة على الاوتوستراد https://t.co/4SIQCWjcT3” / Twitter

(17) D® Phil on Twitter: “منذ قليل : سماع دوي انفجار في الذوق تبين وفق المعلومات الأولية انه بسبب احتراق شاحنة على الاوتوستراد https://t.co/4SIQCWjcT3” / Twitter