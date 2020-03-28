بالفيديو والصور: بعد الاعتداء على الثوار و ازالة خيم الاعتصام بحجة «كورونا».. هكذا بدت ساحة الشهداء!

أزالت قوى الأمن خيم المعتصمين التي وُضعت في وسط بيروت منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول، كما منعت الثوار من الوصول إلى ساحة رياض الصلح.

فيما طغى اليوم، مشهد الحزن على ساحة الثوار في وسط بيروت، بعدما قررت السلطة مساء أمس ازالة خيم الاعتصام من ساحة الشهداء، تحت غطاء أزمة “كورونا” ومنع التجمعات، وكأنه توظيف ضمني لانهاء الانتفاضة .

وقد واصلت القوى الأمنية صباح اليوم السبت إزالة خيم المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بسبب البدء بتطبيق اجراءات الحد من انتشار كورونا. وتظهر الصور ادناه عملية إزالة الخيم المتواصلة بإشراف القوى الأمنية.

وكان وقع إشكال مساء أمس بين القوى الأمنية وبين عدد من المتظاهرين الذين عمدوا إلى إشعال النار في الإطارات احتجاجاً على هذه الخطوة.

وكانت قد نشرت صفحة “طلعت ريحتكم”على موقع “فايسبوك”، فيديو مباشر مساء أمس، من ساحة الثورة في وسط بيروت، تتحدث عن قمع يتعرض له الثوّار الموجودين داخل الخيم، بهدف إزالة الخيم تحت حجة “منع تفشي فايروس كورونا”، مع العلم أن الثوار ملتزمين الخيم ولم تسجل اي إصابة بالفايروس بينهم.

فيما يظهر الفيديو شاباً سكب مادة البنزين على نفسه ويهدد بإحراق نفسه ما لم تتوقف السلطة عن أساليب القمع التي تنتهجها.