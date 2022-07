بالفيديو والصور: حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني

شب حريق هائل في أحد الخزانات في منشآت الزهراني، يحتوي على مادة البنزين. لم يعرف سببه حتى الآن.

وفيما لم تعرف بعد اسباب الحريق، افيد انه اندلع في أحد الخزانات القديمة في المصفاة، وان الخزان المحترق يحمل رقم 702 ولم تعرف بعد طبيعة المادة المحترقة فيه بانتظار صدور بيان رسمي عن ادارة المصفاة يوضح حقيقة ما جرى، يعمل عمال المصفاة على تبريد خزان 701 الذي يقع بجانبه وكي لا تنتقل النيران إلى الخزانات الأخرى.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير الى الطريق البحرية.

Additional footage of the fire in the al zahrni facility #الزهراني pic.twitter.com/XcDOXGqM19

A large fire broke out near the oil facilities in Al-Zahrani, followed by a loud explosion sound #الزهراني pic.twitter.com/dAC0obH5YU

