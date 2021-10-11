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بالفيديو والصور: حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني

11 - أكتوبر - 2021
حريق في منشآت الزهراني

حريق في منشآت الزهراني

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شب حريق هائل في أحد الخزانات في منشآت الزهراني، يحتوي على مادة البنزين. لم يعرف سببه حتى الآن.

وفيما لم تعرف بعد اسباب الحريق، افيد انه اندلع في أحد الخزانات القديمة في المصفاة، وان الخزان المحترق يحمل رقم 702 ولم تعرف بعد طبيعة المادة المحترقة فيه بانتظار صدور بيان رسمي عن ادارة المصفاة يوضح حقيقة ما جرى، يعمل عمال المصفاة على تبريد خزان 701 الذي يقع بجانبه وكي لا تنتقل النيران إلى الخزانات الأخرى.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير الى الطريق البحرية.

حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني

حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني

حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني

حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني

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