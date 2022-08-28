الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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بالفيديو والصور.. ضحية جديدة لحوادث السير في الضنية

منذ 32 دقيقة
حادث السير في منطقة الضنية

حادث السير في منطقة الضنية

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لا يمر يوم واحد على لبنان دون خبر مؤلم، كان اخرها خبر وفاة الفنان الشاب جورج الراسي أمس السبت 27 أغسطس\آب،  بحادث على طريق لبنان المصنع، بسبب سوء احوال الطرقات.

ووقع حادث سير على طريق عام الضنية في محلة وادي الريحان بين سيارتين وصهريج تابع للجيش اللبناني.

وقد أدى الحادث إلى سقوط قتيل وهو الشاب علي العويك بعد تحطم سيارته من نوع “بي.أم” بالكامل وسقوط جريحة، جرى نقلهما بواسطة فرق الإسعاف التابع لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى معوض في زغرتا، وفق ما أفادت “اليازا”.

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