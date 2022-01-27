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بالفيديو والصور: فقط في لبنان.. “يمكنكم التزلج والنزول إلى البحر في آن معاً”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 11:50 صباحًا
الثلوج في جبيل

الثلوج في جبيل

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في مشهد نادر لا يُطبّق إلا في لبنان، غطّت الثلوج شاطئ جبيل، ما أكد الجملة اللبنانية الشهيرة: “يمكنك التزلج والنزول إلى شاطئ البحر في آن معاً”.

ولا يزال لبنان تحت تأثير منخفض جوي عالي الفعالية من حيث الثلوج وكمية المتساقطات.

وفي هذا الإطار، وجّه الاب إيلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية وعلم المناخ، نداء إلى المواطنين ودعاهم إلى التنبه جيدا لما ستحمله الساعات الـ24 المقبلة لجهة اشتداد العاصفة الثلجية، حيث أننا سنكون وحتى مساء الخميس مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط مكثف للثلوج.

وافاد خنيصر بان الثلوج ستلامس هذه الليلة الـ500 متر أو حتى أقلّ في بعض الاماكن بسبب ارتفاع الرطوبة وانعدام سرعة الرياح، مشيراً إلى ان المناطق التي ترتفع عن 800 متر ستكون مقطوعة بالثلوج، اما الرؤية فستكون معدومة على الارتفاع الذي يريد عن 1000 متر.

وقال: “ما حصل في اسطنبول سيحصل في لبنان والساعات الـ24 ستكون خطرة”.

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