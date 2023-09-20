بالفيديو والصوَر.. إحباط عمليّة تهريب مخدّرات إلى دولة أوروبيّة

أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 24/8/2023، عملية تهريب كمية 2,3 كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة محترفة داخل لوحة خشبية، كانت معدّة للتهريب بواسطة طرد بريديّ إلى إحدى الدول الأوروبية، وباستخدام هوية مزوّرة باسم: – أ. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت عناصر المكتب المذكور إلى كشف مستخدم الهوية المزوّرة، بحيث تبيّن أنه يدعى: ح. م. (مواليد عام 2000، لبناني).

وعلى الأثر، ومن خلال التعاون بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات مؤكدة بأن (ح. م.) سينتقل من البقاع الى بيروت لتنفيذ عملية تهريب أخرى.

وبتاريخ 10/9/2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عمليات الرصد والتعقب، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة عليه وتمكنت من توقيفه، كما ألقت القبض على شخص آخر كان برفقته، ويدعى: ر. ج. (مواليد عام 1998، لبناني). وكانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، كما ضبطت فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي 130 كلغ من مادة حشيشة الكيف بالإضافة الى مسدّس حربي والهوية المزوّرة ومبلغ مالي.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.

إحباط عمليّة تهريب مخدّرات إلى أوروبا بعمليّة نوعيّة من قبل المجموعة الخاصّة ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي #قوى_الأمن #الأمن_أمانة #تجار_الموت — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 20, 2023