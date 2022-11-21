بالفيديو: وقفة أمام مجلس النواب لإسقاط الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة

أفادت مراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” بتجمع عدد من المتظاهرين صباح اليوم الإثنين 21\11\2022 أمام مجلس النواب “لإسقاط مشروع قانون الكابيتال كونترول” بصيغته المطروحة، كمشروع قانون عفو مقنّع عن سارقي المال العام والخاص.

وعبّر أحد المتظاهرين في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” عن عتبه على المواطنين والمودعين، وقال: “عتبي على المواطنين الذين يملؤون المقاهي لحضور افتتاح المونديال في المقابل قلة قليلة تنزل إلى الشارع للمطالبة بحقها”.

وأضاف: “يبدو أن السواد الأعظم منهم رضي بما هو فيه”. وطالب بخطة متكاملة ضمن سلة واحدة على قاعدة أساسية وهي عدم تحميل المودعين الخسارة لأن المودع هو الوحيد الذي تحمّل المسؤولية.

تجدون فيديو التغطية المباشرة مرفقاً: