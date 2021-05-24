بالوثائق - إليكم برنامج توزيع المواد للامتحانات الرسمية

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق، المذكرة الإدارية رقم 20 التي حدّد فيها توزيع المواد الدراسية على أيام الإمتحانات الرسمية، وجاء فيها:

تُجرى الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، لدورة العام 2021 العاديّة وفاقاً للترتيب في الصّورتين المرفقتين.

يذكر أنه وللعام الدراسي الثاني توالياً، شغرت المدارس من طلابها بسبب انتشار وباء كورونا. واتخذت قرارات عديدة سابقة بالعودة إلى التعليم المدمج، إلا أن الظروف حالت مراراً دون عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة نظراً للارتفاع الكبير الذي شهدناه سابقاً في معدلات الإصابة بكورونا في البلاد والتخوف من إعادة فتح المدارس وانتشار الوباء بمعدلات كبرى عندها.

وبعد تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بكورونا وفي مقابل استمرار حملة التلقيح لمواجهة الوباء بمزيد من الفاعلية، تعيد المدارس فتح أبوابها بعد انقطاع طويل مع التزامها بالإجراءات الوقائية المطلوبة من تعقيم وتباعد اجتماعي واستخدام الكمامات في الصفوف.

إلا أن هذا لم يضع حداً للجدال المستمر والدائم حول هذا الموضوع بين مؤيدين لهذه العودة التي باتت ملحة وبين رافضين لها لأسباب عدة منها التخوّف من الفيروس الذي لا يزال موجوداً.