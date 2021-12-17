بالوثائق: إليكم قوائم الناخبين غير المقيمين موزعين على الدوائر الانتخابية
منذ 6 ساعات
وزارة الداخلية
نشرت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية، قوائم الناخبين غير المقيمين، موزعين على الدوائر الانتخابية بحسب المذاهب.
“الداخلية” تنشر قوائم الناخبين غير المقيمين موزعين على الدوائر الانتخابية
“الداخلية” تنشر قوائم الناخبين غير المقيمين موزعين على الدوائر الانتخابية
“الداخلية” تنشر قوائم الناخبين غير المقيمين موزعين على الدوائر الانتخابية
“الداخلية” تنشر قوائم الناخبين غير المقيمين موزعين على الدوائر الانتخابية
“الداخلية” تنشر قوائم الناخبين غير المقيمين موزعين على الدوائر الانتخابية