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بالوثائق: عريضة قاسية اللهجة ضد باسيل في “الحكمة”

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تقدّم أهالي بعض التلامذة في مدرسة الحكمة – عين سعادة بعريضة خطية الى إدارة المدرسة، على خلفية دعوة الإدارة وزير الخارجية جبران باسيل لرعاية حفل تخرّج الطلاب لهذا العام، والذي يقام في 29 أيار الحالي، بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع القوات اللبنانية الالكتروني.

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وطلب الأهالي من الإدارة عدم إقحام السياسة في هذا الحفل، لا سيّما ان البعض لا يشاطر الوزير باسيل أفكاره وطروحاته، طالبين الرجوع عما وصفوه بالخطأ وإبقاء المدرسة بعيدة من الاصطفافات السياسية.

 

المصدر موقع القوات اللبنانية

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