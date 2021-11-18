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بالوثائق: مجدداً.. أسعار جديدة لربطة الخبز

18 - نوفمبر - 2021
الخبز

الخبز

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين:

الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من “فئة 85″ و”zero” و “extra” و”super extra” وكل الفئات الأخرى.

والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.

من ناحية أخرى، أوضح اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان أن التقلبات الحادة في أسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف والتي باتت تهدد في استمرار انتاج الخبز، لان اكثر من 70 في المئة من هذه المواد باتت تسدد نقداً بالدولار الاميركي وفق سعر السوق، ومنها: النايلون، السكر والخميرة، وخصوصاً مادة المازوت الاساسية لعمل الافران، واسعار بوليصة تأمين الفرن تسدد بالدولار نقداً، فضلاً عن ارتفاع سعر القمح العالمي الذي بلغ 400 دولار اميركي للطن الواحد مما يؤشر الى ارتفاع اسعار الطحين، وكلفة نقله الى الافران باتت تشكل ما نسبته 25% من ثمن الطحين، كما ان اجور النقل وتأمين المياه التي تسدد بالليرة اللبنانية ارتفعت اضعاف ما كانت عليه.

وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبز وأسعار النخالة ودقيق القمح

وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبز وأسعار النخالة ودقيق القمح

وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبز وأسعار النخالة ودقيق القمح

وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبز وأسعار النخالة ودقيق القمح

وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبز وأسعار النخالة ودقيق القمح

وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبز وأسعار النخالة ودقيق القمح

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