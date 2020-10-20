بالوثائق – 25 محضر ضبط بحق عدد من الملاهي الليلية

سطّر قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية 25 محضر ضبط في نهاية الأسبوع المنصرم بحق عدد من الملاهي الليلية لعدم التزامهم بالاقفال والمطاعم لمخالفتهم قرار التعبئة العامة وعدم اتخاذهم الاجراءات الوقائية اللازمة.

وتم ختم بعضها بالشمع الأحمر.