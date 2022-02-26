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بالوثيقة: إليكم خطة الكهرباء التي أُقرّت “مبدئياً”

26 - فبراير - 2022
الكهرباء في لبنان

الكهرباء في لبنان

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علّقت مصادر متابعة لملف الكهرباء عبر “المركزية” على قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٥-٠٢-٢٠٢٢ المتعلق بخطة الكهرباء، ‏بالقول إنه قرار يُصحّح مساراً انحرافيًّا انتهجه وزراء الطاقة على مدى أكثر من عقد من الزمن، وان باكورة التصحيح بدأت بكسر ‏المعادلة التضليلية القائلة بتعديل القانون ٤٦٢ /٢٠٠٢ كشرط مسبق لتطبيقه، واعتماد الأصول في إجراء صفقات وزارة الطاقة بعد ان ‏طبقت هذه الوزارة اصولا متحركة خاصة بها على مدى سنوات‎.‎

وختمت: ان وضع الإطار العملي للخطة سيظهر حجم الارتكابات والمخالفات السابقة وما نتج عنها من هدر وفرص ضائعة‎.‎

في هذا المجال،إليكم في الوثائق المرفقة، بنود “الخطّة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان” التي نوقشت وأُقرّت “مبدئيًّا” في مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة.

خطة الكهرباء

    المصدر :
  • المركزية

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