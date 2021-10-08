بالوثيقة: سلامة يردّ على صحيفة Le Temps السويسرية

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً ردّ فيه على صحيفة Le Temps السويسرية التي اتهمت مصرف لبنان وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي.

يذكر أنه كشفت صحيفة Le Temps السويسرية أمس أن مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة شطبا 14 صفحة أساسية من تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2016، يحذر فيه من الكارثة التي حلت بلبنان بعد 3 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على وثيقة لاجتماع حصل في نسيان 2016 بين فريق من صندوق النقد الدولي والحاكم وعدد من المسؤولين بالمركزي يفتتح فيه ممثل صندوق النقد حديثه مع سلامة بالقول: “أنتم على حافة الهاوية”.