بالوثيقة – “عودة امتحانات السوق” النظري والعملي في لبنان… إليكم تفاصيل المذكرة!

أصدرت مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم مذكرة رقم 10/ 2020 بشأن استئناف العمل بامتحانات السوق النظري والعملي إبتداء من الإثنين الواقع فيه 22-6-2020 وفق التالي:

1- يتم تعيين لوائح إمتحان السوق للمرشحين الذين سبق أن عُين لهم موعد امتحان السوق ولم يتمكنوا من إستكمال إمتحان السوق بفعل التعبئة العامة، أو المرشحين الذين سبق أن تم قطع إيصال رسم الامتحان لهم دون التمكن من تحديد موعد امتحانهم، على أن يتم تقديم سجل عدلي جديد عند التقدم بطلب التعيين.

2- يتم قبول الطلبات الجديدة لمرشحي إمتحانات السوق إبتداء من الخميس الواقع فيه 18 -6-2020 على أن يتم مراعاة التوزيع العادل لكافة المكاتب وألا يتعدى في مطلق الأحوال عدد طلبات المكتب الواحد في اللائحة الواحدة خمسة طلبات، كما يجب التقيد بأحكام المذكرات السابقة في ما خص وجوب تقديم مستندات السيارة الخاصة التي يملكها المرشح أو أحد أصوله أو فروعه بالنسبة لطلبات الترشيح الحرة والتقدم حصرًا عليها وفقاً لأحكام المادة 214 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22-10-2012.

اما طلبات الترشيح المقدمة من مكتب تعليم السوق فتختم من المكتب ويتقدم المرشح حصرًا على السيارات المخصصة والمرخصة للتعليم التي يملكها المكتب الذي تقدم بطلب الترشيح.

3- على كل مكتب سوق تأمين كافة إجراءات الوقاية والشروط الصحية من خلال إعتماد الكمامة لتغطية الأنف والفم وسائل معقم لليدين لمرشحيه والمحافظة على التباعد مع الآخرين خلال مراحل الإمتحان ومغادرة مركز الامتحان فور الإنتهاء من الامتحان، ويعتبر اصحاب رخص مكاتب التعليم مسؤولين عن التزام مرشحيهم ومدربيهم بهذا الإجراء.

تقوم مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالسهر على تنفيذ أحكام هذه المذكرة ويعمل بها فور صدورها وتبلغ لمن يلزم وتلصق على لوحة الإعلانات علما أن كل مخالفة لأحكام هذه المذكرة سوف تعرض مرتكبيها للمساءلة المسلكية أو لسحب الرخصة.