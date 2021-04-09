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بالوثيقة – عون وقع 6 قوانين اقرها مجلس النواب

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 1:05 مساءً
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون 6 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته السابقة واحالها الى النشر وهي الآتية:

– القانون الرقم 214 تاريخ 8/4/2021 : استعادة الاموال المتآتية عن جرائم الفساد.

– القانون الرقم 215 تاريخ 8/4/ 2021: اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بحد اقصى 300 مليار لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021.

– القانون الرقم 216 تاريخ 8/4/2021 : الموافقة على ابرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحي.

– القانون الرقم 217 تاريخ 8/4/2021 : تعديل القانون الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

– القانون الرقم 218 تاريخ 8/4/ 2021: تعديل الملحق الرقم 3 من الاتفاقية المجاز ابرامها بموجب القانون الرقم 180 تاريخ 12/ 6/ 2020.

– القانون الرقم 219 تاريخ 8/4/2021 : طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد -19 والازمة الاقتصادية في لبنان 246,000,000 دولار اميركي.

قوانين اقرها مجلس النواب

قوانين اقرها مجلس النواب

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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