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هل قدّم قرداحي استقالته؟

3 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2021 11:10 صباحًا
جورج قرداحي

جورج قرداحي

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بعدما تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقدّم وزير الإعلام جورج قرداحي بطلب استقالته أمام كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نفى قرداحي الخبر.

وقال في مداخلة تلفزيونية: “ما تم تداوله عن تقديم طلب استقالتي للرئيسين عون وميقاتي مفبرك”.

يذكر أن اوساط سياسية لصحيفة “الجمهورية” قللت صباح اليوم الخميس من التأثيرات المحتملة لاستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي على موقف الرياض، لأن مشكلتها تتجاوز شخص وزير الإعلام الى دور “حزب الله” في لبنان والاقليم.

وفي السياق قال قرداحي لـ”الجمهورية”: “لقد حان وقت الاستقالة، وانا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية”.

طلب الاستقالة الذي تم التداول به:

استقالة جورج قرداحي

استقالة جورج قرداحي

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