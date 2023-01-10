بالوثيقة.. مهندسون يدّعون على النقيب ياسين

إدعت مجموعة من المهندسين أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت على نقيب المهندسين الحالي في بيروت عارف ياسين، وأعضاء مجلس النقابة، لتقاعسهم حتى الساعة عن إجراء قرعة لاختيار خمسة أعضاء يتم إستبدالهم عبر إنتخاب بدلاء عنهم في أقصى مهلة هي 15 نيسان المقبل.

في التفاصيل، أنه تم تأجيل الانتخابات عام 2020 والتي تقضي بانتخاب خمسة أعضاء سنوياً لمدة ثلاث سنوات من مجمل الأعضاء الـ15 لمجلس النقابة بسبب الظروف المرافقة لتفشي جائحة كورونا والاجراءات المفروضة. ثم تم انتخاب نقيب و10 اعضاء عام 2021. لذا ليعود الانتظام الى العملية الانتخابية وفق القوانين فيتم تبديل 5 اعضاء كل سنة يجب إنهاء ولاية 5 أعضاء من هؤلاء العشرة كما جاء في الدعوة للانتخاب عام 2021.

غير أن تلكؤ النقيب ياسين وأعضاء مجلس نقابته عن إجراء القرعة بدأ يهدد العملية الانتخابية بسبب مرور الوقت وضيق مهلة الترشيح، لذا أقدم هؤلاء المهندسين بالادعاء عليهم. مع الاشارة إلى أنّ نقابة المهندسين في الشمال أجرت القرعة المطلوبة.