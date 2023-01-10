الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالوثيقة.. مهندسون يدّعون على النقيب ياسين

منذ ساعة واحدة
نقابة المهندسين

نقابة المهندسين

A A A
طباعة المقال

إدعت مجموعة من المهندسين أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت على نقيب المهندسين الحالي في بيروت عارف ياسين، وأعضاء مجلس النقابة، لتقاعسهم حتى الساعة عن إجراء قرعة لاختيار خمسة أعضاء يتم إستبدالهم عبر إنتخاب بدلاء عنهم في أقصى مهلة هي 15 نيسان المقبل.

في التفاصيل، أنه تم تأجيل الانتخابات عام 2020 والتي تقضي بانتخاب خمسة أعضاء سنوياً لمدة ثلاث سنوات من مجمل الأعضاء الـ15 لمجلس النقابة بسبب الظروف المرافقة لتفشي جائحة كورونا والاجراءات المفروضة. ثم تم انتخاب نقيب و10 اعضاء عام 2021. لذا ليعود الانتظام الى العملية الانتخابية وفق القوانين فيتم تبديل 5 اعضاء كل سنة يجب إنهاء ولاية 5 أعضاء من هؤلاء العشرة كما جاء في الدعوة للانتخاب عام 2021.

غير أن تلكؤ النقيب ياسين وأعضاء مجلس نقابته عن إجراء القرعة بدأ يهدد العملية الانتخابية بسبب مرور الوقت وضيق مهلة الترشيح، لذا أقدم هؤلاء المهندسين بالادعاء عليهم. مع الاشارة إلى أنّ نقابة المهندسين في الشمال أجرت القرعة المطلوبة.

    المزيد من أخبار لبنان

    اجتماع تكتُل "الاعتدال الوطني"
    "الاعتدال الوطني": عرقلة عملية انتخاب الرئيس باتت غير مقبولة إطلاقًا
    النائب سامي الجميّل والسيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك
    "الاستحقاق الرئاسي" محور نقاش بين الجميّل وسيناتور فرنسيّ
    الترابة
    كم بلغ سقف سعر مبيع طن الترابة؟

    الأكثر قراءة

    الفنان ملحم زين
    ملحم زين غاضب من "الإهمال": للمحاسبة وتبريد قلب "أبو وديع"
    الطائرة الروسية كانت في علو منخفض
    بالفيديو.. باب طائرة ركاب انفتح وسط الجو وتطاير الأمتعة
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يحلق مساء الأحد قبيل مفاجأة مرتقبة في "صيرفة"!