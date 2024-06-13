بايدن: إيران يمكن أن تغمر لبنان بالمسلحين

نشر موقع “أكسيوس” الأميركي تقريراً حول تطورات الوضع بين حزب الله واسرائيل. وقال التقرير: “تشعر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بقلق بالغ من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة سيتدهور إلى حرب شاملة. وهي تسعى جاهدة لمنع ذلك، وفقًا لمسؤولين أميركيين، وفي خضم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فإن حرباً شاملة مع حزب الله من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية بشكل كبير وتجر الولايات المتحدة إلى عمق الصراع”.

ويضيف التقرير: “حذرت إدارة بايدن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من فكرة “حرب محدودة” في لبنان، محذرة من أن إيران يمكن أن تتدخل وتغمر لبنان بمسلحين موالين لإيران من سوريا والعراق وحتى اليمن، الذين يرغبون في الانضمام للقتال. ويقول المسؤولون إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء اندفاع إسرائيل إلى حرب مع حزب الله -أو الانجرار إليها- من دون استراتيجية واضحة، أو النظر في التداعيات الكاملة لصراع أوسع. ويقول مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن تحاول احتواء القتال بين إسرائيل وحزب الله قدر الإمكان، بينما تعمل على تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن في غزة. ويعتقد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار في غزة هو الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يخفف بشكل كبير من تصعيد التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

وكشف التقرير أنه مساء الثلاثاء، اتصل وزير الدفاع لويد أوستن بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت وناقش الوضع مع لبنان، وفق ما قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين. وأضافت: “نحن قلقون بشأن زيادة النشاط في الشمال. ولا نريد أن يتصاعد هذا الأمر إلى صراع إقليمي واسع النطاق ونحث على وقف التصعيد”.

ويزور قائد الجيش العماد جوزاف عون واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون وأعضاء في الكونغرس حول الأزمة الحالية، وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في الدوحة إنه “من الآمن أن نقول إنه في الواقع لا أحد يتطلع إلى بدء حرب”.

وأضاف أن معظم الأطراف المعنية تعتقد أنه يمكن ويجب أن يكون هناك حل دبلوماسي للخلافات التي يمكن أن تثير صراعا أوسع. وشدد بلينكن على أن “ما سمعته من جميع المعنيين وغيرهم ممن يعملون على هذا الأمر هو أن هناك تفضيلاً قوياً للحل الدبلوماسي”.

أثناء سفره مع الرئيس بايدن لحضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا يوم الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إن الولايات المتحدة “تشعر بقلق خاص” بشأن تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع لبنان. وشدد على أن الولايات المتحدة تجري مشاورات وثيقة مع إسرائيل بشأن هذه القضية.